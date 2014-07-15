Внесены изменения клинического протокола лечения туберкулеза

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДА и других социально опасных болезней, с принятием изменений Украина обеспечит выполнение одной из ключевых требований Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для возобновления финансирования в рамках реализации грантового соглашения по компоненту „Туберкулез” в Украине.

Соответствующее решение было принято во время совещания в Министерстве здравоохранения Украины под председательством заместителя Министра Натальи Лисневской.

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Участие в обсуждении вопросов, связанных с решением проблем дальнейшего внедрения гранта, приняли представители Госслужбы Украины соцзаболеваний, ГУ «Украинский центр контроля за соцболезнями МОЗ Украины», ГУ "Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.г.яновского АМН Украины", Всемирной организации здравоохранения, USAID, UNAIDS, Центров контроля и профилактики заболеваний Департамента здравоохранения США, Благотворительного фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» и т.д.

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В обновленной версии протокола регламентирован процесс контролируемого лечения туберкулеза для всех пациентов, усилены требования по соблюдению инфекционного контроля во время проведения лечебно-диагностических процедур, добавлено требование о недопущении назначения неполноценных схем лечения. Изменения к протоколу соответствуют рекомендациям ВОЗ и обеспечивают внедрение современных эффективных принципов общественного здравоохранения в противодействии туберкулезу.

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Обновленная версия протокола позволит начать лечение больных туберкулезом через 3-5 дней после проведения обследования путем применения молекулярно-генетической диагностики и лечения туберкулеза в амбулаторных условиях.

Ожидается, что Глобальный фонд возобновит свою программу и возьмет на себя обязательства обеспечить лечение наиболее эпидемически опасных больных.

Средства Глобального фонда могут быть использованы на финансирование лечения: в 2014 году - для 3136 больных, в 2015 году - для 5252, в 2016 году - 5252 больных мультирезистентным туберкулезом в Украине. Это составляет примерно 40% от расчетного количества случаев такой формы туберкулеза.