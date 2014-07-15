Полезные свойства кабачков

Мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника, оказывая стимулирующее влияние на функцию последнего. В кабачке содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, оказывающего благотворное воздействие на кожу. Витамин А, который также содержится в кабачках, полезен для зубов и волос, хорошо влияет на зрение. Так же в нем присутствуют важные для организма микроэлементы, калий, кальций, железо, магний - необходимые сердцу, мозгу, мышцам, и печени.

Пищевые волокна кабачков хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. При ожирении потребление кабачков вызывает иллюзию быстрого насыщения, тем самым снижая потребление другой более высококалорийной пищи. Необычайно полезны кабачки в пожилом возрасте. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника, благоприятно влияют на кроветворение, препятствуют развитию атеросклероза. Их рекомендуют включать в рацион питания при заболеваниях почек, печени, при гипертонии.

Кабачки – мочегонное средство при явных и скрытых отеках. При этом оказывает действие мякоть, семена и цветки. Семена не жарят, а сушат в горячей духовке и систематически принимают по 15-25 штук в день. Цветки, которые сами упали на землю, заваривают по 7-9 штук на стакан кипятка и пьют в течение дня, не связывая с приемом пищи. Кабачки – лучшая пища для выделения жидкости из организма. Наиболее полезны кабачки длиной около 20-25 см, недозрелые, используемые вместе с кожурой, слегка проваренные без соли и сливочного масла. Блюда из кабачков обладают также противоаллергическими, противоанемическими свойствами, желчегонным эффектом, способностью побуждать перистальтику кишечника и опорожнение желчного пузыря. В качестве противоаллергического средства 5-6 раз в день между приемами пищи принимают по 1/3 стакана настоя из 10-12 цветков растения, залитых 0,5 л кипятка и выдержанных 2-3 часа.

Блюда из кабачков полезны больным гепатитом, холециститом, желчнокаменной болезнью, хроническим колитом, гипертонией, атеросклерозом, хроническими нефритами и пиелонефритами. Кабачковая икра показана при мочекаменной болезни с выпадением оксалатов и уратов, подагре и других нарушениях обмена.Калорийность кабачка приближена к нулю. Это означает, что есть сей овощ можно в неограниченных количествах в течение всего сезона.