К 2018 году в продажу поступит подкожный чип для контрацепции

Квадратный чип со стороной 20 мм и толщиной 7 мм вживляется под кожу женщины и производит небольшое количество гормона левоноргестрела (синтетический гормон, используемый как активный компонент во многих гормональных контрацептивах). Каждый день в течение 16 лет из резервуаров внутри чипа может выделяться до 30 микрограмм вещества, однако в любой момент этот процесс можно остановить с помощью пульта.

По мнению доктора Роберта Фарра из Массачусетского технологического института, возможность включить и выключить чип в нужное время очень удобна для тех, кто планирует свою семью. При этом контролировать чип может только сама женщина, так как он защищен с помощью безопасного шифрования.

Проект получил поддержку Билла Гейтса и пройдет доклинические испытания в США в следующем году. Предполагается, что устройство поступит в продажу к 2018 году.

Исследователи отмечают, что эта же технология может быть применена для введения других лекарств, и предвидят будущее, в котором для лечения огромного диапазона заболеваний будут использоваться интеллектуальные имплантированные системы.

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