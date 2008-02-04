Онкозаболевания занимают второе место среди причин смертности

Сегодня, 4 февраля, по решению Международного противоракового союза отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями.

В этом году от проходит под девизом "Важно сохранить жизнь моего ребенка", сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным пресс-службы, ежегодно в мире злокачественные опухоли и лейкозы диагностируют у более чем 160 тыс. детей, около 90 тыс. из них умирают.

В Украине заболеваемость и смертность от рака постоянно растут в связи с неблагоприятной экологической ситуацией, последствиями Чернобыльской катастрофы и значительным старением населения, что приводит к значимым социально-экономическим потерям государства. Среди причин смертности и инвалидизации населения онкологические заболевания занимают второе место (после сердечно-сосудистых), а доля онкобольных остается недопустимо высокой. Наблюдается ежегодное увеличение количества больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования, особенно среди лиц молодого возраста. Одной из самых больших проблем является несвоевременное, позднее выявление онкологических заболеваний.

Как отметили в Минздраве, в государстве создан Национальный институт рака как главное государственное научно-исследовательское, лечебно-профилактическое и организационно-методическое учреждение в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями. Учреждение структурно объединило научно-исследовательские институты, межрегиональные онкологические научно-практические центры, региональные онкологические диспансеры, онкологические кабинеты и отделения. Институт будет курировать работу как научных заведений (каждое из которых будет работать над решением одной конкретной проблемы), так и реализацию государственных средств (рациональное их использование), которые выделяются на онкологических больных.

По данным Минздрава, создание вертикали в онкологической службе позволит обеспечить плановое лечение онкологических больных лишь в специализированных лечебных заведениях и максимальную доступность высокоспециализированной онкологической медицинской помощи населению государства. Кроме этого, разрабатывается единая политика обеспечения онкологических больных необходимыми противоопухолевыми препаратами.

Самым перспективным путем организации борьбы с онкологическими заболеваниями во всем мире считают создание и реализацию на практике национальных противораковых программ. Принятая "Общегосударственная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на 2007 – 2016 годы" - это радикальный подход относительно их профилактики и лечения, отметили в Минздраве.