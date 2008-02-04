Киевсовет ограничит курение в общественных местах

Комиссия Киевсовета по здравоохранению и социальной защите предлагает Киевсовету запретить курение на детских площадках, остановках общественного транспорта, в подъездах многоэтажных жилых домов, общежитиях и подземных переходах. Об этом говорится в проекте решения Киевсовета, подготовленном комиссией, информируют Українські Новини.

Также проект предусматривает запрет курения в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, разных форм собственности: в офисных помещениях предприятий и организаций, которые пользуются наемной рабочей силой, в учреждениях торговли, включая рынки, ярмарки, киоски и магазины.

Кроме того, комиссия предлагает запретить курение в зонах отдыха, в том числе в парках, в скверах и на пляжах, а также в помещениях органов Государственной власти и местного самоуправления.

Комиссия предлагает поручить руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, а также собственникам или арендаторам помещений отвести специальные изолированные места для курения, оборудованные вентиляцией.

Кроме того, комиссия предлагает установить штрафы за невыполнение запрета о курении для руководителей предприятий и организаций в размере 3-7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, как за нарушение правил благоустройства территории города.

При этом правоохранительным органам рекомендуется усилить контроль за курением в общественных местах.

По данным Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской городской государственной администрации в Киеве насчитывается около 800 тыс. курильщиков преимущественно среди молодежи.

По мнению управления молодежь попадает в зависимость от табака во многом благодаря агрессивной рекламе табачных изделий.

Управление считает, что определение мест на территории города, где курение будет запрещено, оградит некурящих горожан от вредного влияния табачного дыма и поможет киевлянам отказаться от курения.

КГГА хочет установить запрещающие курение знаки на остановках транспорта.

С 1 июля в Украине ужесточился контроль за курением в общественных местах.

Согласно статье 13 закона №2899-IV "О мерах по предупреждению и снижению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" от 22 сентября 2005 года, с 1 июля в общественных местах для лиц, которые не курят, должно отводиться не менее 50% площади этих общественных мест, при этом она должна размещаться так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.

С 1 июля также вступил в силу приказ Министерства экономики, разработанный в соответствии с этим законом, согласно которому предприятия общественного питания обязаны отвести специальные места для курения.

В сентябре 2005 года Верховная Рада усилила борьбу с курением, запретив курение на рабочих и в общественных местах, за исключением специально отведенных мест.