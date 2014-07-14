В Киеве отметили волонтеров-медиков Евромайдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, мероприятия состоялись сегодня при участии министра здравоохранения Украины Олега Мусия.

Около 300 медицинских работников приехали в столице со всей Украины, чтобы снова встретиться со своими побратимами и сестрами, которые спасали жизнь и здоровье людей во время Революции достоинства, почтить память Героев Украины, которые отдали жизнь за волю Отчизны.

После короткого поздравительного слова министра колонна медиков Евромайдана прошла по маршруту «Дорога спасения и единства», останавливаясь и возлагая цветы возле каждого места, где были развернуты медицинские пункты.

В Михайловском соборе, который был крепостью для участников национального сопротивления и где были развернуты операционные, отслужили Службу Божью, посвященную медикам.

В помещении большого зала Минздрава состоялась конференция волонтеров-медиков Евромайдана. В ходе конференции обсудили предоставление медицинской помощи на Евромайдане, а также аспекты работы медиков в зоне проведения антитеррористической операции.

Мусий заявил, что его категорическая позиция относительно искоренения злоупотреблений подвергается противодействию, бюрократические процедуры не позволяют за короткий срок освободить всех коррупционеров. Он отметил, что борьба за очистку отрасли будет активной и бескомпромиссной.

Министр призывал медицинское сообщество приобщиться к процессу реформирования сферы здравоохранения.

Медики-волонтеры получили от министра благодарности.