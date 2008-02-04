Донецкие школы закрывают на карантин

В Донецкой области из-за гриппа закрыты на карантин 16 школ, в которых обучаются 8 603 ученика.

Как сообщили УНИАН в областной санэпидемстанции, за минувшую неделю в Донецкой области заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 19 678 человек. При этом госпитализировано за неделю по области 290 заболевших, из них 236 детей в возрасте до 14 лет.

В облСЭС акцентировали, что ситуация не является эпидемической. Показатель заболеваемости на 10 тысяч человек населения составил 43,4 при эпидемическом пороге 88,0.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость по области выросла на 16,4 %, в том числе среди детей от 0 до 14 лет - на 27,0%.

Превышение уровня эпидпорога заболеваемости в 2,1 раза отмечено только в Артемовске, где за неделю заболел 1 941 человек, и показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 188,3.

В целом по области удельный вес детей в структуре заболевших составил 50,2%. Заболеваемость детей 0-2 лет превысил уровень эпидпорога в пяти районах области, 0-6 лет - в трех районах. Заболеваемость школьников в восьми районах превышает уровень эпидпорога в 1,6 раза и выше (Артемовск, Горловка, Дебальцево, Дружковка, Енакиево, Артемовский район и др.).