Цвет волос влияет на склонность к некоторым болезням

Самые уязвимые люди со светлым волосами, говорят ученые. Преимущественно из-за светлой кожи.

Белокурые чаще болеют раком кожи. Вдобавок, светловолосые более чувствительны к боли. Темнокожие и темнокосые люди стойче к болезням. А среди рыжих больше всего аллергиков.

Люди с длинными волосами спокойные, консервативные, ценят душевный покой, показывают исследования. По словам ученых, любители часто менять прическу всегда ищут себя.

ICTV