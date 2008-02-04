Цвет волос влияет на склонность к некоторым болезням
14:32, 04 февраля 2008Страна
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Среди рыжих больше всего аллергиков...
Самые уязвимые люди со светлым волосами, говорят ученые. Преимущественно из-за светлой кожи.
Белокурые чаще болеют раком кожи. Вдобавок, светловолосые более чувствительны к боли. Темнокожие и темнокосые люди стойче к болезням. А среди рыжих больше всего аллергиков.
Люди с длинными волосами спокойные, консервативные, ценят душевный покой, показывают исследования. По словам ученых, любители часто менять прическу всегда ищут себя.
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