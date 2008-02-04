Во Львове эпидемия гриппа

С сегодняшнего дня во львовских школах и дошкольных учреждениях объявлен карантин в связи с повышенным уровнем заболеваемости детей гриппом и острыми вирусными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня во время пресс-конференции начальник управления образования Львовского городского совета Надежда ОКСЕНЧУК.

“Сколько времени будет длиться карантин – точно неизвестно. Пока, предварительно, он объявлен на неделю”, - отметила Н.ОКСЕНЧУК.

В свою очередь заведующий эпидотдела Львовской городской санэпидемстанции Виктория НИЖНИК сообщила, что на данный момент во Львове официально зарегистрированы 7 тыс. 763 случая заболевания острыми респираторными заболеваниями, среди которых 1 тысяча 902 - дети младшего школьного возраста.