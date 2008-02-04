В.Ющенко: Республиканскую клиническую больницу необходимо достроить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на необходимость решения проблемных вопросов, связанных с достройкой Республиканской клинической больницы в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в письме к руководителю правительства глава государства отмечает: сооружение больницы началось еще в 1990 году, а готовность объекта составляет сейчас 60-70%. В то же время на протяжении 2002 – 2007 гг. работы, необходимые для завершения строительства, не осуществлялись. В результате такой бездеятельности под воздействием внешних факторов корпуса хозяйственного и вспомогательного назначения больницы постоянно разрушаются.

«Учитывая изложенное, прошу рассмотреть возможность ускорения достройки Республиканской клинической больницы или принять решения относительно ее передачи в коммунальную собственность территориальной общины города Киева при условии быстрого завершения строительства и введения объекта в эксплуатацию», – отмечается в письме Президента.

О результатах работы премьер-министр должен информировать главу государства лично.