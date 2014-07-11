В Киеве задержали чиновника Минздрава, получившего взятку

В столице правоохранители задержали чиновника Минздрава, получившего взятку.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, при получении неправомерной выгоды (как плата за право заниматься медицинской практикой в сфере предоставления стоматологических услуг) задержан руководитель отдела Министерства здравоохранения Украины.

Разоблачили чиновника работники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью Главного управления столичной милиции совместно с прокуратурой города Киева.

Правонарушитель задержан на территории Министерства здравоохранения - на месте преступления, при передаче денег.

Решается вопрос о объявлении чиновнику подозрения в совершении преступления.

Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) Уголовного Кодекса Украины.

Вместе с тем милиция не сообщает размер взятки.