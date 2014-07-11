В Киеве задержали чиновника Минздрава, получившего взятку
В столице правоохранители задержали чиновника Минздрава, получившего взятку.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, при получении неправомерной выгоды (как плата за право заниматься медицинской практикой в сфере предоставления стоматологических услуг) задержан руководитель отдела Министерства здравоохранения Украины.
Разоблачили чиновника работники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью Главного управления столичной милиции совместно с прокуратурой города Киева.
Правонарушитель задержан на территории Министерства здравоохранения - на месте преступления, при передаче денег.
Решается вопрос о объявлении чиновнику подозрения в совершении преступления.
Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение взятки) Уголовного Кодекса Украины.
Вместе с тем милиция не сообщает размер взятки.