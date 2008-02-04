Кофейные зерна предотвращают развитие слабоумия

Кофейные зерна содержат компонент, который способен помочь в предотвращении и лечении приобретенного слабоумия, в частности, болезни Альцгеймера.

Как сообщается сегодня в Токио, исследователи японского Университета Цукуба обнаружили, что входящая в состав кофе хлорогеновая кислота предохраняет клетки головного мозга от разрушения.

В ходе экспериментов над мышами ученые выяснили, что этот эфир способствует восстановлению памяти. Грызунов, у которых была нарушена память и способность ориентироваться в пространстве, бросали в бассейн, чтобы они сами находили место для выхода из воды.

Несмотря на многократное повторение этой процедуры, мыши не могли запомнить короткий путь к спасению. После этого зверькам вместе с питьем стали давать хлорогеновую кислоту, и спустя 7 дней у них появились признаки улучшения. На 30 день они выплывали из бассейна наравне со здоровыми мышами.

ИТАР-ТАСС