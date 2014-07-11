Львовская область получила новые «скорые»

Как сообщили УНИАН в Минздраве, автомобили оснащены согласно перечня санитарного автотранспорта, укомплектованы современным медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, диагностики неотложных состояний, мониторирование жизненных функций пациента на пути транспортировки в лечебные учреждения.

Согласно приказа Департамента здравоохранения Львовской ОГА скорые переданы в районы. Кроме этого, на базе Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф проведено специализированное обучение для медперсонала, который будет работать с новым оборудованием.

Бригады экстренной медицинской помощи Львовщины ознакомились с современными средствами для иммобилизации и правилами транспортировки пациента. Среди устройств были продемонстрированы: спинальная доска, ременные системы паук (для фиксации и иммобилизации больного), кардиомонитор, дефибриллятор, отсос, пульсоксиметр, инфузомат, вакуумные шины, кресло для переноски труднодоступных пациентов и т.д. Также медиков научили как поддерживать работу аппаратуры.

Качество и уровень комплектации карет «скорой» соответствуют требованиям национального стандарта. Все оборудование в закупленных автомобилях - от ведущих мировых производителей, что дает возможность приблизить качество и уровень оказания медицинской помощи области к европейским стандартам.