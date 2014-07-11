Продолжен пилотный проект по частичной компенсации стоимости лекарств от гипертонии

Правительство продолжило реализацию пилотного проекта по частичной компенсации гражданам стоимости лекарств от гипертонии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом заявил главный внештатный терапевт Минздрава Украины Василий Нетяженко на брифинге, посвященном продолжению реализации Пилотного проекта по государственному регулированию цен на лекарственные средства для больных гипертонией в 2014 году.

«В соответствии с постановлением правительства, частичное возмещение стоимости лекарств для больных гипертонией продолжено в этом году», - констатировал главный внештатный терапевт Минздрава Украины.

По его словам, такое решение правительство приняло на основании успешной реализации проекта в предыдущие годы. Так, благодаря внедрению в практику «пилота» лишь в прошлом году процент обращений больных гипертонической болезнью к врачам возрос до 75%, из них 44,4% получали антигипертензивные лекарственные средства на протяжении 3-х месяцев, а до внедрения в практику референтного ценообразования лишь 15% таких больных получали лечение.

Также на 16-18% уменьшилось количество вызовов бригад «скорой» медицинской помощи по поводу гипертонического криза, и количество инсультов среди пациентов, которые получали лечение, - на 6,4%.

В целом, в 2013 году проектом было охвачено почти 7 млн человек.

«До конца этого года государство выделило на проект почти 139 млн грн., и они уже распределены между регионами. Поэтому каждый больной гипертонией может обратиться за рецептом к врачу и получить право на возмещение стоимости необходимых лекарств», - отметил Нетяженко.

Он напомнил, что для пациентов установлено три уровня частичного возмещения стоимости лекарственных средств: первая группа – лекарства, стоимость которых подлежит частичному возмещению на 90%, вторая группа – на 60-80%, а третья – лекарства, стоимость которых не возмещается, но при условии снижения цены также будут подлежать возмещению.

Скидка действует на семь международных непатентованных названий лекарственных средств: эналаприл, лизиноприл, бисопролол, метопролол, небиволол, амлодипин, нифедипин и на комбинированные лекарства и ацетилсалициловую кислоту.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с 1 июня 2012 года в Украине по решению правительства реализуется Пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью.

По состоянию на 1 января 2014 г. в Украине зарегистрировано 12 млн 157 тыс. 099 больных гипертонической болезнью.