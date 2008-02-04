Во Львове откроют центр реабилитации детей с ДЦП

Во Львове планируют открыть Центр реабилитации детей, больных церебральным параличом. Об этом заявил глава Львовской областной администрации во время круглого стола «Социальное партнерство ради здоровя детей». В целом в Украине 18 тысяч детей страдают от этой болезни, количество больных ежегодно растет, передает «Немецкая волна».

В Центре реабилитации будет работать современная диагностическая система и будут учить персонал, объяснил руководитель Международной клиники обновительного лечения профессор Владимир Козявкин.

Уже определено место возведения Центра, впрочем о часовых рамках предпочитают не говорить. Центр будет решать одну из основных на сегодняшний день проблем – будет готовить детских реабилитологов. Профессор также прибавил, что реабилитационный Центр следует создать и на Херсонщине, где есть уникальные природные ресурсы.

Кроме проблем со специалистами в Украине нет комплексного подхода к лечению детей с ДЦП, заявила во время круглого стола глава Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина Ющенко.

По ее словам, социальная, медицинская и психологическая реабилитация разделены, а это мешает оказывать ребенку полноценную помощь. Часто центры по реабилитации подчинены разным государственным структурам, что тоже не добавляет позитива, прибавила президент фонда.