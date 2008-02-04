Во Львове откроют центр реабилитации детей с ДЦП
18 тысяч детей страдают от этой болезни
Во Львове планируют открыть Центр реабилитации детей, больных церебральным параличом. Об этом заявил глава Львовской областной администрации во время круглого стола «Социальное партнерство ради здоровя детей». В целом в Украине 18 тысяч детей страдают от этой болезни, количество больных ежегодно растет, передает «Немецкая волна».
В Центре реабилитации будет работать современная диагностическая система и будут учить персонал, объяснил руководитель Международной клиники обновительного лечения профессор Владимир Козявкин.
Уже определено место возведения Центра, впрочем о часовых рамках предпочитают не говорить. Центр будет решать одну из основных на сегодняшний день проблем – будет готовить детских реабилитологов. Профессор также прибавил, что реабилитационный Центр следует создать и на Херсонщине, где есть уникальные природные ресурсы.
Кроме проблем со специалистами в Украине нет комплексного подхода к лечению детей с ДЦП, заявила во время круглого стола глава Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина Ющенко.
По ее словам, социальная, медицинская и психологическая реабилитация разделены, а это мешает оказывать ребенку полноценную помощь. Часто центры по реабилитации подчинены разным государственным структурам, что тоже не добавляет позитива, прибавила президент фонда.