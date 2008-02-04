В Киеве построят новую больницу скорой помощи

В этом году Киевсовет выделит землю и разработает проект строительства новой больницы скорой помощи.

Об этом сообщила член постоянной комиссии по вопросам земельных отношений Алла Шлапак во время Интернет-конференции в газете «Крещатик» .

«Одна больница на сегодня, та, что есть, нуждается в большом и постоянном финансировании, потому что это ее материально-техническая база, и ремонты, реконструкции этой больницы. Потому, что в киевских больницах, это не секрет ни для кого, лечатся не только киевляне, сюда едут со всей Украины. Поэтому это действительно является одной из приоритетных отраслей столичной власти. И мы будем этому уделять внимание», — сказала Шлапак.

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