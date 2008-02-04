4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

Сегодня во всем мире проводится Всемирный день борьбы против рака – ежегодное мероприятие, организуемое Международным союзом против рака /UICC/ с целью сфокусировать внимание общественности на этой глобальной проблеме. В этом году он посвящен защите детей от пассивного курения и проводится под девизом "Мне нравится мое свободное от табачного дыма детство".

Рак является ведущей причиной смерти во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, без надлежащих вмешательств за период с 2005 по 2015 годы от рака умрет 84 миллиона человек.

При этом, по оценкам ВОЗ, около 40% раковых заболеваний можно предотвратить благодаря воздержанию от потребления табака, регулярной физической активности и здоровому питанию. Потребление табака является основной предотвратимой причиной развития рака в мире – оно ежегодно уносит около 1,5 миллиона жизней. Эта вредная привычка может привести к раку легких, горла, полости рта, поджелудочной железы, мочевого пузыря, желудка, печени, почек и другим формам рака.

В последнее десятилетие в экономически развитых странах мира смертность детей от рака вышла на второе место, уступая лишь смертности от несчастных случаев. За последние десять лет число ежегодно регистрируемых маленьких пациентов со злокачественными опухолями увеличилось на 20% и достигло 4450 человек, что составляет 15 человек на 100 тыс. детского населения. Каждые сутки регистрируется 10 новых случаев онкологических заболеваний среди детей, причем более чем у 76% болезнь выявляется на далеко зашедших стадиях.

Основными формами рака, приводящими к смерти, являются:

рак легких (1,3 млн. случаев смерти в год);

рак желудка (1 млн. случаев смерти в год);

рак печени (662 тыс. случаев смерти в год);

рак толстого кишечника (655 тыс. случаев смерти в год);

рак молочной железы (502 тыс. случаев смерти в год).

Необходимо отметить, что в 2000 году, по приблизительным подсчетам ВОЗ, во всем мире рак был диагностирован у 11 миллионов человек, от онкологических заболеваний умерли 7 миллионов, общее же число больных достигало 25 миллионов человек. К 2030 году число новых диагнозов может возрасти до 27 миллионов, а число живущих с раком пациентов достигнет 75 миллионов.

В Украине раком болеет каждый 50 житель. И ежегодно выявляется еще более 150 тыс. новых случаев заболеваний. Каждый год от этой болезни умирает почти 90 тыс. украинцев.

Конечно, медицина с каждым днем совершенствуется, и возможно спустя время появятся вакцины против всех видов такого страшного заболевания, как рак. А пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни, не забывая о том, что рядом с нами живут миллионы людей, страдающих от онкологических заболеваний. Хотя сейчас и применяются современные методы лечения рака, больные все равно тяжело переносят лечение, а пациентов с запущенными стадиями рака редко удается спасти.

neboley.com.ua