Переселенцам с востока Украины необходима масштабная психологическая помощь - эксперт

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова подчеркивает необходимость регистрации вынужденных переселенцев, а также обеспечения их информацией и работой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время круглого стола на тему “Вынужденные переселенцы в Украине: вопрос срочного и среднесрочного реагирования”.

Либанова подчеркнула необходимость обеспечения равного доступа к информации, в частности о жилье и работе, получении социальных выплат.

“Этой информации сегодня недостаточно, она выборочная, не все люди знают, где ее найти”, - сказала она и прибавила, что, начиная с сегодняшнего дня, вся возможная и необходимая информация будет аккумулироваться на сайте Института демографии.

Кроме того, Либанова подчеркнула необходимость регистрации переселенцев. По ее мнению, число людей, выехавших из Донбасса и Крыма, в действительности намного больше чем 33 тыс. “Это только люди, обратившиеся за помощью государства, и они зарегистрированы. Судя по всему, выехало значительно больше людей. По данным Организации Объединенных Наций, это свыше 50 тыс., но это все равно не все”, - сказала Либанова.

Также она отметила проблему трудоустройства. “Вопрос возникает: как стимулировать работодателей к созданию рабочих мест в условиях еще непреодоленного экономического кризиса?”, - сказала эксперт.

Кроме того, она подчеркнула необходимость масштабной психологической помощи переселенцам. Также, отметила Либанова, необходимо обеспечить лечение и предоставление медицинской помощи больным и инвалидам.

“Мы должны оценить миграционный потенциал Донбасса. По крайней мере, на ближайшие несколько месяцев. Мы должны понять, сколько еще людей выедут оттуда и куда они выедут”, - сказала Либанова.