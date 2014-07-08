Сепаратисты нарушают международные нормы в отношении медиков и раненых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил заместитель министра обороны Украины Петр Мехед.

Он констатировал, что сепаратисты не соблюдают международные нормы, в соответствии с которыми военного врача или Красный Крест нельзя трогать.

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«Хочу обратиться через вас (СМИ – УНИАН) к сепаратистам с требованием соблюдать общепринятые нормы, которые должны быть направлены на то, чтобы не добивать раненых, а оказывать им первую помощь, не зависимо от того, с какой они стороны», - сказал он.

Мехед сообщил, что будет докладывать премьер-министру о необходимости закупки определенного количества санитарных машин для перевозки раненых с поля боя.