Ситуация вокруг медуниверситета им. Богомольца негативно отразится на вступительной кампании - Амосова
Как сказала Амосова, «мы будем советоваться относительно юридических последствий таких силовых акций, как сегодня»
Ректор Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерина Амосова считает, что ситуация вокруг университета негативно отразится на вступительной кампании в вуз.
Об этом Амосова сказала на пресс-конференции в УНИАН.
«У меня большие сомнения, что она (вступительная кампания - УНИАН) пройдет нормально. Она на грани срыва, потому что сейчас все информационное пространство Украины будет наполнено нами, и учтите позицию родителей: что это за вуз, что это за война, как могут нормально учиться дети», - сказала она.
По словам Амосовой, за счет студентов-контрактников выплачивается 80% средств за энергоносители и коммунальные услуги, закупаются учебники, аппаратура для научных и практических исследований.
Как сказала Амосова, «мы будем советоваться относительно юридических последствий таких силовых акций, как сегодня».
Как сообщал УНИАН, 4 июля Печерский райсуд Киева восстановил в должности ректора медуниверситета Виталия Москаленко. Министерство здравоохранения и университет обжаловали это решение суда.
Сегодня, 7 июля, Москаленко пытался попасть на свое рабочее место, однако несогласные с решением суда студенты заблокировали вход в ректорат.