Минздрав решает вопрос обеспечения лекарствами пострадавших жителей Славянска и Краматорска

Министерство здравоохранения решает вопрос обеспечения лекарствами и предоставления медицинской помощи пострадавшим жителям Славянска и Краматорска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, гуманитарная помощь, предоставленная регионами, а именно - 35 тонн продуктов питания, была доставлена вчера подразделениями ГСЧС Харьковской, Полтавской и Кировоградской областей в Славянск. Около 6 тыс. банок мясных и рыбных консервов, 10 тыс. литров воды, более 10 тонн муки, 3 тонн круп, 10 тонн сахара и 5 тонн других продуктов питания получили жители города.

Работники аграрной отрасли Луганской области доставили в город 4,5 тонны продукции сельскохозяйственного назначения, такую же помощь планируют оказать аграрии других областей.

Координацию действий министерств и ведомств по обеспечению доставки гуманитарной помощи населению, а также проведению восстановительных работ непосредственно на месте, по поручению вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана, осуществлял председатель ГСЧС Сергей Бочковский.

«Одна из основных задач, возложенных правительством на нашу службу – восстановление разрушенной в результате боевых действий системы жизнеобеспечения в городах области, и особенно энергопитания. Нами разработаны проблемные вопросы и подготовлены к использованию генераторы энергопитания для больницы Славянска, где в тяжелом состоянии находятся пациенты, пострадавшие от обстрелов боевиков», – заметил Бочковский.

Силами групп пиротехнических работ ГСЧС, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины осуществляются работы по разминированию территории Славянска.