160-200 человек ежедневно сдают кровь для раненных бойцов АТО

160-200 человек ежедневно сдают кровь для раненных участников АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«По данным, полученным от Центрального клинического военного госпиталя Министерства обороны, наблюдается рекордное количество людей, желающих сдать кровь для раненых бойцов, зафиксированы случаи, когда ежедневно в Центр крови приходили 160-200 человек», - отметил он.

«Создан максимальный запас крови. Люди, желающие сдать кровь, записываются в специальную очередь, которая расписана на неделю вперед», - добавил Лысенко.