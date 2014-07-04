160-200 человек ежедневно сдают кровь для раненных бойцов АТО
10:45, 04 июля 2014Страна
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Наблюдается рекордное количество людей, желающих сдать кровь для раненых бойцов
Фото: УНИАН
160-200 человек ежедневно сдают кровь для раненных участников АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«По данным, полученным от Центрального клинического военного госпиталя Министерства обороны, наблюдается рекордное количество людей, желающих сдать кровь для раненых бойцов, зафиксированы случаи, когда ежедневно в Центр крови приходили 160-200 человек», - отметил он.
«Создан максимальный запас крови. Люди, желающие сдать кровь, записываются в специальную очередь, которая расписана на неделю вперед», - добавил Лысенко.
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