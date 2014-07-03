Чехия готова помочь Украине в лечении граждан, пострадавших от действий террористов на Востоке

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом заявил Посол Чешской Республики Иван Почух на встрече с министром здравоохранения Олегом Мусием.

Почух сообщил, что чешское Правительство приняло решение о продлении гуманитарной программы MEDEVAC, направленной на лечение в Чехии гражданских лиц, которые были тяжело ранены в результате действий террористов в Донецкой и Луганской областях Украины.

Гуманитарная программа MEDEVAC была реализована дважды - в конце февраля и в начале марта, когда на лечение в Чешской Республики было отправлено 39 раненых, которые во время Революции национального достоинства боролись за свободу Украины.

Мусий выразил благодарность за солидарность и такую необходимую помощь в лечении раненых на Майдане и намерение распространить действие программы на жителей восточных областей, которые пострадали от сепаратистов и иностранных наемников.

Стороны обсудили технические вопросы по организации помощи и определили ответственных за дальнейшую координацию действий.