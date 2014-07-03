«Врачи без границ» передали медикаменты больницам Донетчины
10:33, 03 июля 2014Страна
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Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации выражает признательность международной организации «Врачи без границ» за передачу медикаментов и медицинских материалов в Донецк, Краматорск, Константиновку, Славянск и Славянский район
Фото: "Врачи без границ"
Как сообщили УНИАН в Минздраве, шприцы, антибиотики, носилки, бинты и другие перевязочные материалы очень нужны для медицинской помощи пострадавшим в ходе боевых действий. Планируется также дальнейшая помощь организации в медицинском обеспечении области.
«Наша команда внимательно следит за потенциальными медицинскими потребностями в Донецкой и Луганской областях и готова оказать дополнительную помощь в случае необходимости, - отметил Стефан Прево, руководитель миссии «Врачи без границ» в Украине. - Наша организация находится в постоянном контакте с медицинским персоналом центральных больниц Донецка и Луганска на случай, если им понадобится дополнительная поддержка».
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