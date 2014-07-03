«Врачи без границ» передали медикаменты больницам Донетчины

Как сообщили УНИАН в Минздраве, шприцы, антибиотики, носилки, бинты и другие перевязочные материалы очень нужны для медицинской помощи пострадавшим в ходе боевых действий. Планируется также дальнейшая помощь организации в медицинском обеспечении области.

«Наша команда внимательно следит за потенциальными медицинскими потребностями в Донецкой и Луганской областях и готова оказать дополнительную помощь в случае необходимости, - отметил Стефан Прево, руководитель миссии «Врачи без границ» в Украине. - Наша организация находится в постоянном контакте с медицинским персоналом центральных больниц Донецка и Луганска на случай, если им понадобится дополнительная поддержка».