Воспитанники Славянского детдома «Тополек» находятся в безопасности

Об этом сообщили УНИАН в Управлении коммуникативной политики и связей с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В Управлении категорически опровергли информацию российского интернет-издания Life News о том, что 1 июля 2014 года был обстрелян детдом «Тополек», и отметили, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская постоянно осуществляет мониторинг ситуации на востоке страны.

«На особом контроле Уполномоченного, в частности, находится вопрос состояния соблюдения права на жизнь и здоровье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в государственных учреждениях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.