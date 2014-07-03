Воспитанники Славянского детдома «Тополек» находятся в безопасности
Все воспитанники Славянского дошкольного детского дома № 2 «Тополек» Донецкого областного совета еще в мае 2014 года были вывезены на оздоровление в санаторно-оздоровительный центр социальной реабилитации «Изумрудное местечко» и находятся там в безопасности
Об этом сообщили УНИАН в Управлении коммуникативной политики и связей с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
В Управлении категорически опровергли информацию российского интернет-издания Life News о том, что 1 июля 2014 года был обстрелян детдом «Тополек», и отметили, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская постоянно осуществляет мониторинг ситуации на востоке страны.
«На особом контроле Уполномоченного, в частности, находится вопрос состояния соблюдения права на жизнь и здоровье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в государственных учреждениях Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.