Ввоз в Украину лекарств для военных освободили от налога

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 народный депутат из 319 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, временно, на период проведения антитеррористической операции и/или введения военного положения, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставкам на таможенную территорию Украины: специальные средства индивидуальной защиты (каски, изготовленные в соответствии с военными стандартами или техническими условиями, или их эквиваленты и специально предназначенные для них компоненты (подшлемы, амортизаторы), которые классифицируются в товарной подкатегории 6506 10 80 00 согласно УКТ ВЭД; бронежилеты, которые классифицируются в товарной подкатегории 6211 43 90 00 согласно УКТ ВЭД), изготовленные в соответствии с военными стандартами или военными условиями для нужд правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, других субъектов, которые осуществляют борьбу с терроризмом в соответствии с законом; лекарственные средства и медицинские изделия, предназначенные для использования заведениями здравоохранения для оказания медицинской помощи физическим лицам, которые в период проведения АТО и/или введения военного положения получили ранение, контузию или другое повреждение здоровья.