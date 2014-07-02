Утвержден перечень медизделий, ввоз которых будет облагаться НДС по ставке 7 %

Как сообщили УНИАН в Минздраве, правительство утвердило перечень медицинских изделий, операции по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на таможенную территорию Украины которых подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов. Постановление № 216 принято 1 июля 2014 года.

Постановление Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2014 г. № 118 «Об утверждении перечня медицинских изделий, операции по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на таможенную территорию Украины которых подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов» действовала до 1 июля 2014 года, таким образом, возникла необходимость утверждения нового перечня медицинских изделий, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов.

Утвержденным Постановлением предусмотрено введение пониженной ставки налога на добавленную стоимость на все медицинские изделия, что соответствует подходу Европейского Союза, отраженному в Директиве Совета 2006/112/ЕС об общей системе налога на добавленную стоимость. Согласно статье 98 указанной Директивы, пониженные ставки применяются только к поставке товаров или услуг, по категориям, определенным в Приложении III, в котором, среди прочего, приведена фармацевтическая продукция, медицинское оборудование, вспомогательные и другие устройства.

Принадлежность изделий к категории «медицинское изделие» будет подтверждаться документом, который в соответствии с законодательством Украины позволяет обращение медицинского изделия.

Такой подход, в отличие от действующей редакции перечня, нивелирует коррупционные факторы, поскольку таможенные органы не будут определять, к какой именно группе относится медицинское изделие при определении ставки налога.