Кальций - основной элемент молодости, красоты и здоровья

Кальций называют королем всех микроэлементов организма. Он - основа костей, зубов, ногтей, а также важная составляющая кожи, соединительных тканей, мышц, волос. НОРМАЛИЗУЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ Наш организм содержит кальция 1,5-2% от массы тела (ни один другой элемент не может "похвастаться" таким количеством). 99% процентов кальция сконцентрировано в костях и зубах, и отвечает за их формирование (от роду до 20 лет) и прочность. И только 1% содержится в крови и клетках мягких тканей. Однако этот один процент тоже играет чрезвычайно важную роль:

· обеспечивает нормальное развитие биохимических процессов в организме и влияет на нормализацию иммунной системы;

· обеспечивает функцию сокращения мышц и ритмичной работы сердца;

· влияет на секрецию инсулина;

· имеет противоаллергическое действие.

У детей дефицит этого микроэлемента вызывает рахит (деформация костей, черепа, позвоночника, нижних конечностей), позднее прорезание и замену зубов (молочных), кариес, повышенную потливость, раздражительность, отставание в физическом и умственном развитии, склонность к судорогам.

У взрослых недостаточность кальция в организме предопределяет развитие очень опасной болезни - остеопороза (уменьшается плотность костей, в результате чего они становятся хрупкими, и начинают ломаться). Однако это еще не все. Ухудшение памяти, повышенная утомляемость и раздражительность, плохой сон, заболевание зубов, их разрушение и тому подобное – вот последствия дефицита кальция.

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ

Это питание, которое не содержит микроэлемент кальция, дефицит в организме витамина D, плохое усвоение кальция в желудочно-кишечном тракте, например, из-за хронического панкреатита, гиподинамии (малоподвижного образа жизни), беременности и периода грудного вскармливания ребенка, применение мочегонных лекарств, гормональных препаратов (особенно глюкокортикоидов) и некоторых антибиотиков, избыток или недостаток отдельных микроэлементов.

Могут снижать содержание кальция в организме алкоголь, курение, кофе, сахар, газированные напитки, избыточное употребление соли, ежедневная работа за компьютером.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛЬЦИИ

Детям от 1 до 10 лет - 600-800 мг, от 11 до 16 лет - 1000-1200 мг; взрослым - до 55 лет - 800-1000 мг, старше 55 лет - 1200 мг, женщинам в период беременности и грудного вскармливания - 1500 мг. Обеспечить потребность в кальции поможет сбалансированное питание.

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ УСВОЕНИЮ КАЛЬЦИЯ?

- Солнце. Под его действием в коже производится витамин D, который, в свою очередь, способствует усвоению кальция.

- Витамины А, С, Е и группы В, а также ряд микроэлементов, в частности фосфор. Но нужно отметить, что этот элемент в организме должен быть в пропорции 1:2. Если фосфора больше, то уровень кальция в крови может снизиться. Витамин В6 и магний, как свидетельствуют исследования, предотвращают образование камней в почках и желчном пузыре, даже тогда, когда уровень кальция в крови повышен (риск образования камней). Поэтому в аптеках продаются препараты кальция в сочетании с магнием и витамином В6. Кремний способствует уплотнению костей. Селен "загоняет" кальций в клетки костей. Медь, марганец, кремний, цинк, витамины С, Е помогают кальцию сохранить молодость кожи и формируют костную и хрящевую ткани, волосы и ногти.

- Физические упражнения, ходьба, работа на открытом воздухе (особенно в солнечные дни).

- Нормализация уровня кислотности желудочного сока, которая часто нарушается в пожилом возрасте. Употребление продуктов, которые содержат растительные кислоты.

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ:

· Детям при рахите и в период интенсивного роста

· Женщинам во время беременности, грудного вскармливания и климактерического периода

· С целью профилактики остеопороза и кариеса зубов

· Для лечения остеопороза, переломов костей, аллергий

· В случае длительного постельного режима, лечения гормональными препаратами и антибиотиками

· Людям со сниженной минерализацией костей в результате заболеваний печени, почек, желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секреции

· Для укрепления зубов и волос.

Продукты, багатые кальцием (мг/100 г) Сыры твердые - 600-1040; сухое молоко - 920; соя, бобовые - 257; орехи (разные) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; финики - 160; кефир, йогурт, сливки - 110-120; фасоль - 105; рыба (особенно сардины, лосось) - 30-90; творог - 80; хлеб с высевками - 60.

Юлия Мартыненко