Мужчина намеренно заразил женщину СПИДом: возбуждено уголовное дело

В Запорожской области возбуждено уголовное дело против местного жителя, заразившего женщину СПИДом.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Борис ДВОРНЫЙ, факт умышленного заражения был выявлен прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований Закона "О предупреждении роста заболеваемости СПИДом и социальной защите населения" в деятельности местных госадминистраций и учреждений охраны здоровья.

"В ходе данной проверки было установлено, что житель Бердянского района, достоверно зная, что является носителем ВИЧ, не принял необходимых профилактических мер, не предупредил свою сожительницу о том, что является ВИЧ-инфицированным, и заразил ее", - рассказал Б.ДВОРНЫЙ.

По его словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Украины (заражение человеком, знавшим о том, что он является носителем ВИЧ, другого человека). В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Ведется следствие.