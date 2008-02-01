Английские врачи не хотят лечить старых и больных

В феврале этого года в Великобритании планируют принять новый кодекс государственного здравоохранения, в котором будет прописана "норма ответственности" пациента, то есть, людей, которые пренебрегают собственным здоровьем, будут переносить в конец списка ожидания медицинской помощи. В печати относительно этого появились критические отзывы, мол такая норма ограничивает права пациентов. Однако обнародованный Daily Telegraph опрос среди врачей Великобритании показал, что профессиональные медики хотят ужесточить санкции.

Большинство из них считают, что нужно ограничить предоставление медицинской помощи за государственные средства старым больным британцам, а также людям, которые ведут нездоровый образ жизни, - алкоголикам, курильщикам и лицам с ожирением.

По их мнению, система здравоохранения страны не способна лечить бесплатно всех и каждого. В частности, 94 % опрошенных врачей заявили, что не стоит трансплантировать печень алкоголику, который отказывается пить. Их аргумент - если алкоголик собирается допиться до смерти - это очень досадно, но если ему трансплантируют печень, которая была нужна другому человеку, у которого был шанс выжить, то это трагедия. Каждый третий медик высказался за отказ в льготной медицинской помощи пожилым пациентам, если лечение не принесет положительного результата на длительное время.

Эти данные поразили благополучное британское общество и разожгли острые дебаты. Специалисты по биоэтике назвали отказ по возрастным критериям "возмутительными" и "позорными". Решение врача должно приниматься индивидуально, и не морально отказывать в лечении на другом основании. "Если 90-летний пациент нуждается в операции на бедре, она должна быть сделана. Да, они могут умереть в любое время, но играть в Бога - не наша работа", - считают оппоненты.

Но факт остается фактом - уже сегодня каждая десятая больница отказывает в хирургических операциях курильщикам и пациентам с ожирением. В Британии умеют считать деньги. Ожирение обходится британским налогоплательщикам в 7 млрд. фунтов ежегодно. На лечение болезней, связанных с курением - рака, бронхита, эмфиземы - 1,7 млрд. фунтов. Столько же на болезни, связанные с алкоголизмом.

По материалам www.inopressa.ru