С координацией медобеспечения зоны АТО существуют проблемы - Мусий

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий считает, что вопрос медицинского обеспечения зоны антитеррористической операции (АТО) должен быть обсужден на уровне Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

По словам министра, вернувшись из Харьковской области, он констатирует, что существуют большие вопросы относительно координации деятельности медицинских служб на низовом уровне.

«В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове все хорошо, высококвалифицированные специалисты оказывают медицинскую помощь раненым. В Изюмской городской больнице врачам сложно оказывать помощь – есть несогласованность с бюджетами, с доставкой медикаментов. И только благодаря позиции небезразличных граждан удается больницу почти полностью обеспечивать аппаратурой и медикаментами. Как будут работать гражданские учреждения здравоохранения по окончании борьбы с терроризмом – неизвестно. У них практически исчерпан годовой бюджет», - сказал Мусий.

«Поэтому я считаю, что вопрос медицинского обеспечения зоны борьбы с терроризмом и дальнейшего развития системы здравоохранения нуждается в обсуждении и реагировании на Совете национальной безопасности и обороны», - подчеркнул он.

Мусий также отметил, что ведомственная медицина демонстрирует неэффективность. «Целесообразно было бы, чтобы Министерство обороны взяло на себя полную ответственность за медицинскую службу на передовой и скоординировало деятельность всех других министерств и ведомств», - считает министр.