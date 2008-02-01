Эпидемия гриппа добралась до Ровенщины

Эпидемия гриппа распространяется по Украине, - теперь к перечню областей, охваченных недугом, прибавилась Ровенская область.

В городе Кузнецовск все школы закрыли на карантин, кроме того, под угрозой закрытия школы еще в трех районах области. Подобная ситуация на Днепропетровщине - там уже не работают 27 школ.

А в Лубнах на Полтавщине из-за эпидемии продлили каникулы до 9 февраля. В общем за последнюю неделю количество больных гриппом увеличилось почти на четверть.

Больше всего болеют в Киеве, Львове и Виннице. Чтобы избежать осложнений, медики советуют не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам.

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