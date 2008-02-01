Врачи советуют не ходить на работу с температурой

Главный государственный санитарный врач столицы Ирина Козлова считает, что подъем заболеваемости в Киеве относительно эпидемического порога - небольшой, но все же есть. Об этом сообщает «Главред» .

По ее словам, за январь с первых недель количество ОРЗ-инфицированных возросло с 13 до 19 тысяч. За последних 2 дня четверо заболевших по городу госпитализированы, а за 2 недели – 28 человек.

Специалисты советуют: заболели – останьтесь лучше дома, вызовите врача. В зависимости от состояния, врач назначит лечение.

«Кому нужен этот героизм – ходить с температурой на работу?! Заражать своих сотрудников? Главное – предупредить осложнения, - считает Козлова. – Каждый человек должен сейчас повышать свою сопротивляемость, есть цитрусовые, препараты чеснока. Конечно же, следовать всем предписаниям доктора, не заниматься самолечением, тем более, в каждом случае надо смотреть симптоматику – на грипп, например, антибиотики не действуют! К тому же, важно, чтобы к вирусу не присоединилась бактериальная инфекция. Температуру при вирусе не сбивают – в ней вирусы гибнут. Ну, и очень важно, чтобы врач учитывал ваши хронические заболевания, если, к примеру, слабое сердце – чтобы назначил поддерживающие препараты».