Люди умственного труда больше всего склонны к приступам мигрени

Если ощущение того, что голова не просто раскалывается, а буквально взрывается, вам не чуждо, значит, мигрень ваша «хорошая» знакомая.

Название заболевания происходит от греческого слова «гемикрания», что означает половина головы. По статистике мигрень очень распространенное заболевание – отмечается у каждого двадцатого человека.

Чаще всего ее приступам подвержены женщины и люди умственного труда. Такие приступы характеризуются сильной головной болью, которая еще более обостряется при напряжении или движение. Нередко при мигрени появляется тошнота и рвота. Главной же причиной недуга врачи считают сильные стрессы.

Существует множество лекарственных препаратов для борьбы с изнуряющей мигренью. Особенно сильным действием обладают наркотические анальгетики. Однако они опасны вероятностью развития привыкания, а также зачастую имеют множество побочных эффектов (тошнота, сонливость и прочее).

Применять такие препараты следует только после консультации с врачом, и быть очень осторожным. Снять боль и снизить воспалительный процесс помогают противовоспалительные средства, которые также может прописать доктор.

Кроме того, врач может назначить пациенту антидепрессанты, то есть лекарства, которые используются в психиатрии для снятия депрессий. Такие препараты назначаются, когда появляется необходимость воздействовать на особые вещества в мозге, которые участвуют в формировании болевых симптомов.

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