Всех в Россию: террористы запрещают вывозить из зоны АТО детей, больных и пожилых людей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призвала премьер-министра Арсения Яценюка обеспечить эвакуацию детей, больных и людей преклонных лет из зоны АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции.

Лутковская отметила, что террористы запретили местной власти эвакуировать детей, больных и обитателей домов для пожилых людей из зоны АТО в другие регионы Украины, террористы позволяют вывозить этот контингент граждан только в Российскую Федерацию.

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Поэтому она направила письмо Яценюку с призывом вмешаться в ситуацию и там, где возможно, обеспечить эвакуацию детских домов, психоневрологических диспансеров, домов для престарелых на мирные территории.

По словам Омбудсмена, на сегодняшний день из зоны АТО уже выехали 35-39 тысяч граждан.

В то же время она опровергла информацию российской стороны о том, что из Донецкой и Луганской областей в Россию выехали около 500 тысяч беженцев. Лутковская назвала эту информацию проявлением информационной войны и добавила, что часто люди, выехавшие в Россию из зоны конфликта, делали это под принуждением террористов, которые всячески препятствуют эвакуации населения на мирные территории в Украине.