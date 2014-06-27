Порошенко подписал закон об организации инклюзивного обучения

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об образовании относительно организации инклюзивного обучения».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины об образовании относительно организации инклюзивного обучения”.

Законом внесены изменения в статью 12 Закона Украины «О дошкольном образовании», которыми предусмотрено, что для удовлетворения образовательных, социальных потребностей, организации коррекционно-развивающей работы в составе дошкольных учебных учреждений могут создаваться специальные и инклюзивные группы для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями.

В соответствии с законом, во всех типах дошкольных учебных учреждений при реализации права детей на дошкольное образование учитываются особые образовательные потребности в обучении и воспитании каждого ребенка, в том числе детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с принципами инклюзивного образования.

Также вносятся изменения в Закон «Об общем среднем образовании», в соответствии с которыми дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений, обеспечиваются бесплатным горячим питанием на протяжении всего периода учебы в общеобразовательном учебном учреждении.

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.