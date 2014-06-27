Президент подписал изменения в закон об оздоровлении и отдыхе детей

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в статью 13 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» относительно установления возраста детей, которые находятся в детских заведениях оздоровления и отдыха вместе с родителями».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 июня приняла этот закон.

Законом вносятся изменения в статью 13 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей», где определяется, что дети в возрасте от 4 до 7 лет (ранее - 6 лет) находятся в детских заведениях оздоровления и отдыха вместе с родителями или другими законными представителями.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.