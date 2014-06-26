Минздрав передал медицинским службам силовиков 16 "скорых"

Как сообщили УНИАН в Минздраве, медицинские службы силовых структур получили от ведомства 16 новых автомобилей экстренной медицинской помощи.

Автомобили, которые были предназначены для обслуживания Крыма, согласно с Распоряжением Кабинета Министров Украины от 11.06.2014 г. за № 577, перераспределены между другими регионами и медицинскими службами силовых структур.

В частности Министерство обороны Украины получило 4 автомобили экстренной медицинской помощи класса А (2 единицы на базе «Peugeot Boxer» и 2 единицы на базе «Газель») и 2 реанимобиля. Министерство внутренних дел Украины - 3 автомобиля скорой медицинской помощи класса А (один на базе «Peugeot Boxer» и 2 - на базе «Газель»), один автомобиль класса В и 2 реанимобиля. Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба Украины получили по одному автомобилю класса А и реанимобилю.