В Украине работает международная рабочая группа по вопросам реформирования психиатрической помощи

В Украину с официальным визитом прибыла делегация представителей систем охраны психического здоровья Федеративной Республики Германия и Польши.

Как сообщили УНИАН в Минздраве Украины, целью визита является подведение итогов выполнения программы «Партнерство в охране психического здоровья» за 2009 - 2013 годы и определение планов на будущее.

Первый день рабочей встречи состоялся в Украинском НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МОЗ Украины, где были обсуждены результаты сотрудничества между Украиной, Германией и Польшей по вопросам реформирования психиатрической службы в четырех пилотных регионах Украины (Киев, Донецкая, Одесская, Львовская области).

Участники представили накопленный опыт, были высоко оценены наработки с обеих сторон сотрудничества, детально обсуждены трудности, причины их возникновения и пути решения. Определены цели и перспективы дальнейшего сотрудничества по вопросам реформирования оказания психиатрической помощи на 2014 год.

Сегодня рабочая группа продолжит обсуждение в секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.