Правительство продлило выплаты помощи при рождении первого ребенка

Для семей, в которых ребенок был рожден первым, и назначено пособие при рождении ребенка в размере определенном, как на первого ребенка (выплата осуществляется в течение 24 месяцев) Правительство продлило ежемесячные выплаты до достижения им трехлетнего возраста и установило их в размере 130 гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, эти изменения позволят частности сохранить право 126 тысяч граждан на зачисление времени ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в трудовой стаж.

Как известно, с 1 июля 2014 увеличен размер помощи при рождении первого ребенка на 10 320 гривен (с 30 960 до 41 280 гривен), а также период выплаты указанного пособия продлен с 24 до 36 месяцев.