Управления соцзащиты будут помогать родителям в регистрации новорожденных детей

Управления социальной защиты населения будут помогать родителям в регистрации новорожденных детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, сегодня правительство своим постановлением урегулировало Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Отныне родители новорожденного ребенка имеют возможность обратиться сразу в департамент социальной защиты населения за назначением помощи при рождении ребенка, а департаменты, в свою очередь, имеют возможность сами подать документы в Государственную миграционную службу для регистрации ребенка.

При этом вместо около шести документов, которые ранее были необходимы для регистрации, нужно будет предъявить лишь паспорт, заявление и предоставить квитанции об уплате пошлины или документ об освобождении от ее уплаты.

В Минсоцполитики прогнозируют, что эти изменения ежегодно будут касаться более 500 тысяч семей.

Как отметила министр соцполитики Людмила Денисова, чрезвычайно важна эта норма для родителей, которые временно переселились с оккупированной территории АР Крым, из Севастополя и восточных регионов страны.

«Например, семья, которая переехала на временное проживание в другой регион Украины, не имеет возможности зарегистрировать ребенка, рожденного в новом местожительства, по фактическому месту прописки. Для того, чтобы оформить помощь при рождении ребенка и зарегистрировать его, родителям нужно лишь пригласить работников управлений соцзащиты в свое нынешнее место пребывания», - объяснила Денисова.