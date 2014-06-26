Правительство обновило должностной состав Совета по делам инвалидов

Кабинет министров Украины своим постановлением обновил должностной состав Совета по делам инвалидов при правительстве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, установлено, что председателем Совета является вице-премьер-министр Украины, определенный Кабинетом министров, а заместителем – министр социальной политики.

Совет по делам инвалидов при Кабинете министров является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров по вопросам обеспечения прав лиц с инвалидностью и их социальной защищенности.

В его состав от органов власти входят руководители центральных органов исполнительной власти и Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, к полномочиям которых относятся вопросы социальной защиты инвалидов. Также в состав Совета, в соответствии с принятым постановлением, включены представители всеукраинских объединений инвалидов - вместо представителей негосударственных организаций, количество которых является слишком большим.