Прививка от гриппа сейчас - неэффективна

Сейчас во многих школах страны начали кампанию вакцинаций против гриппа. Будет ли она эффективна рассказал УНИАН директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины профессор Аркадий ФРОЛОВ.

Именно сентябрь и октябрь являются самыми результативными и эффективными для прививок от вирусных инфекций. Если человек вакцинируется поздно, у него уменьшаются шансы не заболеть гриппом.

Сейчас пока эпидемии и активного распространения вирусов нет, можно сделать прививку. Но только в случае, если у вас нет противопоказаний, и вам это порекомендует врач.

Но имейте в виду, что только у 40 % людей через две недели появляются защитные титры против гриппа, у остальных - только через месяц. Есть такие люди, у которых этих титров, невзирая на прививку, не будет вообще.

То, что некоторые фирмы, выпускающие вакцины против гриппа, обещают эффект уже через 7 дней - это маловероятно. Возможно, есть единичные случаи. Но, обычно, стойкий эффект от вакцинации наблюдается через месяц.