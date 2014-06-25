Правила кодирования травм погибших в результате боевых действий

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, в начале июня 2014 года Центр медицинской статистики проинформировал все территориальные информационно-аналитические центры о правилах кодирования травм, полученных в результате боевых действий.

Согласно информации Центра медицинской статистики Минздрава Украины, для идентификации количества травм у погибших в результате боевых действий при кодировании в скобках рядом с основным кодом необходимо проставлять дополнительный код как «Повреждения в результате боевых действий». При заполнении «Врачебного свидетельства о смерти» в пункте «Смерть наступила в результате...» необходимо указывать «Повреждения в результате действий, предусмотренных законом и военных операций» и должна указываться основная причина смерти от травмы, которая привела к непосредственной причине смерти.

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Именно таких правил должны придерживаться руководители территориальных информационно-аналитических центров, врачи-патологоанатомы и врачи бюро судебно-медицинских экспертиз.