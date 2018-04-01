Фонд Рината Ахметова эвакуировал из Донецкой области более 3 тыс людей

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", за последний месяц работы усилиями программы фонда «Сиротству - нет» из зоны военного конфликта из Славянска, Славянского района и Краматорска эвакуированы 3254 людей, из них 1946 детей.

Временно размещено более 900 человек на базах отдыха предприятий группы «Систем Кэпитал Менеджмент», обеспечено питание и досуг.

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Напомним, что начиная с 23 мая, благотворительный фонд Рината Ахметова, при активной поддержке партнерских организаций и активистов, организовывает вывоз семей из Славянска и Краматорска.

Фонд в сотрудничестве с партнерами привлекает психологов и психотерапевтов для оказания помощи в местах проживания временных переселенцев, предоставляет гуманитарную помощь, которые остаются в Славянске и Святогорске. Благодарим всех партнеров, которые присоединились и продолжают присоединяться к помощи!

Напоминаем, что все, кто желает выехать за пределы Славянска и Краматорска, могут звонить по телефонам круглосуточных «горячих» линий и узнавать актуальную информацию о возможности выезда: 063117 89 01, 095199 74 81, 050620 29 15, 095061 80 69, 050847 07 72.

Фонд Р.Ахметова также обращается к жителям всей Украины: если у вас есть родственники и друзья из Славянска и Краматорска, передайте им контакты и информацию о возможности выезда из города; если вы не можете связаться со своими родными и близкими из этих городов, позвоните по телефонам «горячих линий», сообщите адреса их возможного места пребывания. Волонтеры фонда «на местах» попытаются связаться с ними и помочь выехать из города.