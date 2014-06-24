В Харькове преступники распространяли фальсифицированные стероиды

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы лиц, члены которой контрабандным путем поставляли в Украину отравляющие и сильнодействующие вещества для изготовления и реализации фальсифицированной продукции стероидной группы.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его сведениям, в состав преступной группы входили четверо жителей Харькова, в возрасте от 30 до 37 лет, один из организаторов – химик по специальности. Злоумышленники оборудовали две подпольные лаборатории, которые специализировались на изготовлении инъекционных препаратов и таблеток. Сырье для препаратов они заказывали в Китае.

Затем контрафактную продукцию злоумышленники маскировали под бренды известных иностранных производителей анаболических стероидов, часть подделок подпольно реализовывали на территории Украины, а остальные – контрабандным путем отправляли в Россию.

Абдула отметил, что 17 июня сотрудники СБУ провели 20 обысков в местах производства, фасовки и хранения фальсифицированной анаболической продукции. Правоохранители изъяли из незаконного обращения почти 15 кг сырья (тестостерон-пропионат, метандиенон, нандролон), около 150 тысяч фальсифицированных ампул и таблеток анаболических препаратов, оборудование для изготовления фальсифицированной продукции, большое количество упаковочной тары, этикетки и голограммы.

По этому факту начато уголовное производство по ч.2 ст.201 (покушение на контрабанду) и ч.3 ст.321 (незаконное производство, изготовление, перевозка, пересылка, хранение или сбыт сильнодействующих лекарственных средств) УКУ.

«СБУ принимает меры по установлению других лиц, причастных к незаконному изготовлению, сбыту и контрабанде сильнодействующих и отравляющих веществ», - прибавил Абдула.