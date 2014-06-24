Донецкую и Луганскую области обеспечили лекарствами на сумму более 520 тыс

Представители фармацевтического бизнеса оказали гуманитарную помощь в виде лекарственных средств на сумму более 520 тыс. грн, которые распределены между учреждениями здравоохранения Луганской и Донецкой области и медицинскими службами Министерства обороны, Министерства внутренних дел и СБУ.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, руководитель постоянно действующего штаба по вопросам организации медицинского обеспечения населения и участников антитеррористической операции Василий Лазоришинец, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Лазоришинец сказал: «Благодаря работе штаба с представителями фармацевтического бизнеса мы получили гуманитарную помощь в виде лекарственных средств на сумму более 520 тыс. грн, которые распределили между учреждениями здравоохранения Луганской и Донецкой области и медицинскими службами Министерства обороны, Министерства внутренних дел и СБУ».

Он сообщил, что в рамках деятельности штаба, по инициативе Минздрава Украины, подготовлен ряд обращений в Бюро ВОЗ и благотворительный фонд «Врачи без границ» относительно предоставления гуманитарной помощи.

По его словам, «в результате таких обращений для украинских военных планируется поставка 300 тысяч единиц индивидуальных аптечек и 10 мобильных госпиталей». Лазоришинец отметил, что в сейчас работа штаба сосредоточена на усилении взаимодействия между медицинскими службами в зоне антитеррористической операции, а также специалисты штаба занимаются нормированием срочного предоставления одноразовых разрешений на ввоз в Украину лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и других крайне необходимых медицинских материалов, которые не зарегистрированы в Украине, для нужд украинских военных и пострадавших.

Лазоришинец напомнил, что в связи с ситуацией, сложившейся в юго-восточном регионе Украины, еще 16 апреля по инициативе Министерства здравоохранения был создан постоянно действующий штаб по вопросам организации медицинского обеспечения населения и участников антитеррористической операции.