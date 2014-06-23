В Донецкой области с начала АТО погибли 4 ребенка – ОГА

В Донецкой области с начала проведения антитеррористической операции погибли 4 ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, опровергнув неправдивую информацию о гибели 40 детей во время АТО, распространяемую некоторыми СМИ.

В ОГА подчеркнули, что «с момента начала АТО от ранений погибли четверо несовершеннолетних - два мальчика и девочка в Славянске, а также девочка в Шахтерском районе».