В Донецкой области с начала АТО погибли 4 ребенка – ОГА
15:17, 23 июня 2014Страна
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В департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации опровергают неправдивую информацию о гибели 40 детей во время АТО
REUTERS
В Донецкой области с начала проведения антитеррористической операции погибли 4 ребенка.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, опровергнув неправдивую информацию о гибели 40 детей во время АТО, распространяемую некоторыми СМИ.
В ОГА подчеркнули, что «с момента начала АТО от ранений погибли четверо несовершеннолетних - два мальчика и девочка в Славянске, а также девочка в Шахтерском районе».
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