В Одессе планируется построить шесть больниц

В проекте Генерального плана Одессы, представленном группой столичных архитекторов на общественное рассмотрение, предусмотрено строительство в городе шести специализированных и многопрофильных больниц для взрослых и детей на 6600 койко-мест.

Об этом сообщил журналистам главный архитектор Одессы Владимир Колокольников.

Среди учреждений, которые планируется построить, большой - на 2,5 тысячи койко-мест - лечебный комплекс на бывших полях фильтрации, больницу «скорой помощи» на 1,1 тыс. койко-мест в районе военного аэродрома «Школьный», больница в районе Ленпоселка, городская инфекционная больница возле Усатово, больницы на жилмассиве Котовского и в районе Черноморки.

Кроме того, городские власти намерены предоставлять помещения в жилой застройке семейным врачам и врачам общей практики.