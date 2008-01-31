Минздрав Украины внедрит шведскую диагностику ВИЧ/СПИДа

В Украине собираются внедрить шведскую диагностику ВИЧ/СПИДа, сообщает Newsru.ua.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Василий Князевич в ходе встречи с министром торговли Швеции Эвой Бйорлинг.

В частности министр здравоохранения сказал, что "министерство заинтересовано развивать сотрудничество со шведскими коллегами, в первую очередь чтобы перенять опыт Швеции в сфере диагностики ВИЧ/СПИДа".

Сообщается, что в основе шведской технологии диагностики лежит система определения момента приспособляемости вируса к очередному циклу медикаментозного лечения. Дело в том, что если врач будет знать это, то сможет своевременно назначить пациенту цикл лечения другими препаратами.

Таким образом, подобная тактика позволяет организовывать своевременное лечение ВИЧ/СПИДа и даёт возможность его удешевить.

Также данная технология позволяет проводить тестирование инфицированных и больных, поражённых всеми известными на сегодняшний день типами вирусов.

Помимо всего прочего, в ходе встречи Князевич и Бйорлинг поднимали вопрос сотрудничества в направлении модернизации системы здравоохранения Украины.